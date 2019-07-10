Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kameralar önünde titreme nöbeti geçirmesi, kamuoyunda "Merkel'in hastalığı ne? Sorusunu sorarken, uzmanlar Merkel'in hipoglisemi atağı geçirdiğini söylüyor. Peki hipoglisemi atağı nedir? Hipoglisemi atağı kimlerde görülür? Hipoglisemi atağı belirtileri nedir? Kan şekeri düşüklüğü yani hipoglisemi nedir, belirtileri nelerdir ve yapılması gerekenler, yaşam tarzı değişikliğinde dikkat edilmesi gerekenlere dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hipoglisemi normalde düşük kan şekeri demektir. 60 mg/dl'nin altındaki kan şekeri düzeyleri tehlikelidir. Hipoglisemi nedenleri şeker hastalığı ilaçları öğünün geciktirilmesi ve atlanması aşırı fiziksel hareket aşırı miktarda alkol alınması hipoglisemiye neden olabilir
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