Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 10.07.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 14:43

titreme görüntüleri! ? ?

, resmi marşların okunduğu sırada şiddetli şekilde titrediği görüldü. Son olarak Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi karşılama töreninde Almanya Başbakanı Angela Merkel, titrerken üçüncü kez görüntülendi. Yapılan haberler sonucunda resmi tören sırasında Merkel'in neden titrediği vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Uzmanlar Merkel’in hipoglisemi atağı geçirdiğini söylüyor. Peki ? Hipoglisemi atağı kimlerde görülür? Hipoglisemi atağı belirtileri nedir?

Merkel titreme görüntüleri! Hastalığı ne?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kameralar önünde titreme nöbeti geçirmesi, kamuoyunda "Merkel'in hastalığı ne? Sorusunu sorarken, uzmanlar Merkel'in hipoglisemi atağı geçirdiğini söylüyor. Peki hipoglisemi atağı nedir? Hipoglisemi atağı kimlerde görülür? Hipoglisemi atağı belirtileri nedir? Kan şekeri düşüklüğü yani hipoglisemi nedir, belirtileri nelerdir ve yapılması gerekenler, yaşam tarzı değişikliğinde dikkat edilmesi gerekenlere dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hipoglisemi normalde düşük kan şekeri demektir. 60 mg/dl'nin altındaki kan şekeri düzeyleri tehlikelidir. Hipoglisemi nedenleri şeker hastalığı ilaçları öğünün geciktirilmesi ve atlanması aşırı fiziksel hareket aşırı miktarda alkol alınması hipoglisemiye neden olabilir

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMerkel titreme görüntüleri! Merkel neden titriyor? Hipoglisemi atağı nedir?
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri