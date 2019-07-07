Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.

Miçotakis, iktidardaki rakibi Aleksis Çipras'ın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

BABASINI DARBECİLERDEN TÜRKİYE KURTARDI

Miçotakis'in babası Konstandinos Miçotakis de ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi.

Yenişafak'ın haberine göre 1967 darbesi sonrası, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yardımıyla Türkiye'ye kaçan Konstandinos Miçotakis 7 yıl boyunca sürgünde yaşamıştı.

DARBECİLER VE DİĞER FETÖCÜLER YUNANİSTAN'I YURT TUTTU

Türkiye'deki soruşturmalardan kaçan FETÖ'cülerin, Almanya'dan sonraki ikinci tercihi, Yunanistan olmuştu. 1 yılda 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a iltica başvurusu yaptı. Bu sayıyı örgüt üyelerine yardım kampanyası başlatan "Embrace Relief Vakfı" deşifre etmişti.

ÇİPRAS DARBECİLERE KARŞI HİÇBİR ADIM ATMADI

Çipras hükümetinin, FETÖ'cü darbecilere karşı hiçbir adım atmaması Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.

Yunanistan'ın yeni lideri Kyriakos Miçotakis'in ise FETÖ'cüler için bir adım atıp atmayacağı merak konusu.



