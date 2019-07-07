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  • 08.07.2019 07:03
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 07:03

'ın yeni lideri Miçotakis'in babasını kurtarmıştı!

'daki lerde Çipras'ı malup ederek tek başına iktidara gelen ND Partisi'nin lideri Miçotakis'le ilgili ilginç bir detay dikkat çekiyor. Miçotakis'in babası 1967 yılındaki darbe sonrası 'ye kaçmıştı. Baba Miçotakis 7 yıl sürgünde kalmıştı.

Miçotakis'le ilgili flaş Türkiye detayı

'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel in galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ (ND) partisi oldu.

Miçotakis, iktidardaki rakibi 'ın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı.

BABASINI DARBECİLERDEN TÜRKİYE KURTARDI
Miçotakis'in babası de ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi.

Yenişafak'ın haberine göre 1967 darbesi sonrası, dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yardımıyla 'ye kaçan Konstandinos Miçotakis 7 yıl boyunca sürgünde yaşamıştı.

DARBECİLER VE DİĞER FETÖCÜLER YUNANİSTAN'I YURT TUTTU
Türkiye'deki soruşturmalardan kaçan FETÖ'cülerin, Almanya'dan sonraki ikinci tercihi, Yunanistan olmuştu. 1 yılda 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a iltica başvurusu yaptı. Bu sayıyı örgüt üyelerine yardım kampanyası başlatan "Embrace Relief Vakfı" deşifre etmişti.

ÇİPRAS DARBECİLERE KARŞI HİÇBİR ADIM ATMADI
Çipras hükümetinin, FETÖ'cü darbecilere karşı hiçbir adım atmaması Türkiye'de tepkiyle karşılanmıştı.

Yunanistan'ın yeni lideri Kyriakos Miçotakis'in ise FETÖ'cüler için bir adım atıp atmayacağı merak konusu.

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