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  • 06.07.2019 21:09
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 21:10

yarın sandık başına gidiyor

Ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışan 'da halk, yeni dönem milletvekillerini seçeceği erken genel için yarın sandık başına gidecek. Ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında yapılacak de, pazar günü sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

Yarın sandık başına gidiyorlar!

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, yarın 59 bölgesinde kurulacak 21 bin 478 sandıkta, 07.00-19.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşecek e, 20 siyasi parti katılacak. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.

Seçim sistemine göre, hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak. Ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında yapılacak seçimde, pazar günü sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeleri artırıyor.

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