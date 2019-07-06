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  • 06.07.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 14:24

'da ye çirkin saldırı! 'i yakıp tuvalete attılar

'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki sine yapılan saldırıda, yırtılarak tuvalete atıldı, musluklar çıkarılıp sabunluklar kırılarak camiye zarar verildi.

'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Schleswig kasabasındaki bir ye İslam düşmanları tarafından alçakça saldırı düzenlendi. 'i yırtarak tuvalete atan saldırganlar, muslukları çıkarıp sabunlukları kırarak camiye zarar verdi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine () bağlı Schleswig Veysel Karani Camisi'ne çarşamba günü 9.30-11.00 saatleri arasında yapılan saldırı, Flensburg Emniyet Müdürlüğünün bugün yayımladığı basın bülteniyle ortaya çıktı.

KUR'AN-I KERİM YIRTILARAK TUVALETE ATILDI
Camiye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Kur'an-ı Kerim'i paramparça ederek tuvalete attığı, musluk ve sabunlukları kırarak hasara neden olduğu kaydedildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, camiye yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, olayın aydınlatılması için çevre sakinlerinden yardım istendi.

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