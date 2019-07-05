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  • 05.07.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 15:05

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlandığı gibi devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim" dedi.

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin sevkiyatına gelecek hafta başlanacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Teslimat sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini belirten Peskov, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimat takvimine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz" demişti.

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