Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlandığı gibi devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin sevkiyatına gelecek hafta başlanacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.
Teslimat sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini belirten Peskov, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimat takvimine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz" demişti.
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