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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 10:53

algısı araştırması açıklandı! Türk halkı S-400 için ne diyor?

Çalışmaları Merkezi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Türk sı Kamuoyu Algıları Araştırması”nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 44'ü S-400 füzelerinin alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye kamuoyu Türkiye’nin en yakın dostu olarak ’ı görürken, Türk dış politikasının en önemli sorunu olarak D ile ilişkileri öne çıkıyor.

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Sinem Açıkmeşe, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Soli Özel, Dr. Cihan Dizdaroğlu ile M. Gökcan Kösen tarafından hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 27 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye'nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Saha araştırmasında Türkiye halkına ülkenin dış politikasına yön veren gelişmeler hakkında sorular soruldu, hükümete yön verecek tercihleri ortaya çıkartıldı.

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