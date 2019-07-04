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  • 04.07.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 21:51

Son dakika: ’nin Kaliforniya eyaletinde

’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı. ’da meydana gelen deprem 20.33'te kaydedildi.

ABD'de korkutan deprem! Tsunami korkusu...

'nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu. 'da meydana gelen deprem 20.33'te kaydedildi. Ölü ya da yaralı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkezinin Kalifornia'nın kuzeybatısındaki San Bernardino İlçesi'nde Searles Vadisi olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ ALARMI
Güney Kaliforniya'da meydana gelen deprem 20.33'te kaydedildi.

Los Angeles kentinde de hissedilen deprem sonrası küçük artçı sarsıntıların da meydana geldiği belirtilirken deprem sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'de Tsunami telaşı başladı.

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