Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in kızı Prenses Haya el Hüseyin, 2004'te BAE Başbakanı ve Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum ile evlendi. Maktum'un altıncı eşi olan Haya, Mayıs'tan beri ortalarda görünmedi. Haya'nın 2 çocuğuyla yurt dışına kaçtığı iddia edildi. 31 milyon sterlinle kaçtığı belirtilen Haya'nın Almanya'dan siyasi sığınma istediği ve Londra'da gizlendiği belirtildi. İngiliz basını, Haya'nın boşanma sürecine girdiğini bildirdi. Prenses'in geri dönmesi için İngiliz hükümetinin lobi faaliyetleri yürüttüğü bildirildi. Maktum'un kızı Prenses Latife de geçen yıl Dubai'den kaçmış ve ülkesine gönderilmişti. O zamandan bu yana hiç kimse Prenses Latife'yi görmedi.
İngiliz Kraliyet Alesi'ne yakın olan Prenses Haya'nın Kensington Sarayı'nın yanındaki 85 milyon sterlin değerinde bir evi var.
Prenses Haya, at yarışı merakıyla tanınıyor.
ALPASLAN DÜVEN
İngiliz Kraliyet Alesi'ne yakın olan Prenses Haya'nın Kensington Sarayı'nın yanındaki 85 milyon sterlin değerinde bir evi var.
Prenses Haya, at yarışı merakıyla tanınıyor.
ALPASLAN DÜVEN
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