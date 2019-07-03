Denizaltında yangın faciası

Rusya Savunma Bakanlığı, denizaltında çıkan yangın sonucunda 14 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yanan denizaltının Barents Denizi kıyısındaki Murmansk şehri yakınlarında bulunan Severmorks üssüne çıkarıldığı belirtildi. Putin, "Kazanın meydana geldiği gemi sıradan bir gemi değildi. Hayatını kaybeden 14 kişi arasında 7 birinci seviye kaptan vardı ve 2'si Rusya Kahramanı ödülüne sahipti" dedi. Denizaltının nükleer yakıtla çalıştığı ve radyasyon sızıntısına yol açtığı iddia edildi. Konu hakkında Rusya, bir açıklama yapmadı. Norveç ise "Kontrolleri yaptık ve bölgede yüksek radyasyon seviyeleri ölçülmüyor" dedi.
DÜNYAYI KARIŞTIRAN HAREKETLİLİK
ABD, Rusya, AB ve Çin'de acil toplantı çağrıları yapılması ve liderlerin programlarını iptal etmesi dünyayı harekete geçirdi. Alarmın sebebi olarak Rusya'da denizaltındaki nükleer sızıntı iddiası ortaya atıldı. Hatta ABD Başkanı Trump'ın öldüğü bile iddialar arasında yer aldı. Ancak gelen açıklamaların ardından olağanüstü bir durumun olmadığı ileri sürüldü.
DÜNYAYI KARIŞTIRAN HAREKETLİLİK
ABD, Rusya, AB ve Çin'de acil toplantı çağrıları yapılması ve liderlerin programlarını iptal etmesi dünyayı harekete geçirdi. Alarmın sebebi olarak Rusya'da denizaltındaki nükleer sızıntı iddiası ortaya atıldı. Hatta ABD Başkanı Trump'ın öldüğü bile iddialar arasında yer aldı. Ancak gelen açıklamaların ardından olağanüstü bir durumun olmadığı ileri sürüldü.
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