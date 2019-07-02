Beyaz Saray'da acil durum ilan edilmesinin akabinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de randevularını iptal etmesi, dünya basınında yankı buldu.

Rus kaynaklar, Putin'in acil toplantısının dün Barents Denizi'nde nükleer denizaltında meydana gelen kazaya ilişkin olduğunu açıkladı. Bu gelişmeden sonra, Rus denizaltısında nükleer sızıntı iddiaları gündeme geldi.

Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu, ise "Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmedi" ifadeleriyle bu açıklamayı çürüttü.

RUS DENİZALTISININ KRİTİK ÖZELLİKLERİ VAR

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, denizaltının tipine ilişkin detay verilmedi ancak Rus basınına göre denizaltı nükleer enerjiyle çalışan AS-12 Losharik tipi bir denizaltı.

2010 yılında hizmete giren Losharik denizaltısı Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı olarak biliniyor.

2012 yılında Rusya'nın Arktik'teki deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını amaçlayan bir araştırmada kullanılmıştı.

DENİZİN 2500 METRE ALTINDA ÖRNEK TOPLAMIŞTI

Denizaltı o dönem denizin 2500 metre altından örnek toplamıştı. Bazı gözlemciler denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtmiş ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamamıştı.

Rus basınına göre, resmi olarak Kuzey Filosu'na ait Losharik doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı'nın Derin Deniz Araştırma birimine bağlı.

PUTİN'DEN SORUŞTURMA TALİMATI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceden planlanan bir programını iptal ederek durumla ilgili bilgi almak üzere savunma bakanını çağırdı. Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yangının denizaltının Rusya'nın kara sularında deniz derinliğini ölçerken çıktığı, denizaltının Rusya'nın Kuzey Filosu'nun ana üssü olan Arktik'teki Severomorsk limanına gittiği belirtildi.

RUSYA: YANGIN MÜRETTEBATIN FEDAKARLIĞI SAYESİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bakanlığın açıklamasına göre yangın mürettebatın fedakarlığı sayesinde söndürülebildiğini belirtti ancak yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Yangın çıktığı sırada denizaltında kaç kişinin olduğuna ilişkin bir bilgi de paylaşılmadı.