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  • 02.07.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 22:37

Esrarengiz diplomasi trafiğinin arka planında denizaltı sı mı var? Kaza önemli soru işaretlerini barındırıyor

, Washington ve hattında üst üste yapılan acil toplantıların arka planında ne olduğu konuşuluyor. Rus kaynaklar, Putin'in donanmaya ait da çıkan üzerine acil toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. 'nde meydana gelen nükleer denizaltındaki yangında olası bir sızıntıdan endişe ediliyordu. Washington ise henüz resmi açıklama yapmasa da un, Rus denizaltı yangınıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. 'nın en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı AS-12 Losharik'in yıllardır ABD'nin takibindeydi. İşte Losharik'in özellikleri.

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

'da ilan edilmesinin akabinde Devlet Başkanı 'in de randevularını iptal etmesi, dünya basınında yankı buldu.

Rus kaynaklar, Putin'in acil toplantısının dün 'nde nda meydana gelen ya ilişkin olduğunu açıkladı. Bu gelişmeden sonra, Rus denizaltısında nükleer sızıntı iddiaları gündeme geldi.

Norveç Radyasyon ve Kurumu, ise "Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmedi" ifadeleriyle bu açıklamayı çürüttü.

RUS DENİZALTISININ KRİTİK ÖZELLİKLERİ VAR
Rusya 'nın açıklamasında, denizaltının tipine ilişkin detay verilmedi ancak Rus basınına göre denizaltı nükleer enerjiyle çalışan AS-12 Losharik tipi bir denizaltı.

2010 yılında hizmete giren Losharik denizaltısı Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı olarak biliniyor.

2012 yılında Rusya'nın Arktik'teki deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını amaçlayan bir araştırmada kullanılmıştı.

DENİZİN 2500 METRE ALTINDA ÖRNEK TOPLAMIŞTI
Denizaltı o dönem denizin 2500 metre altından örnek toplamıştı. Bazı gözlemciler denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtmiş ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamamıştı.

Rus basınına göre, resmi olarak 'na ait Losharik doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı'nın Derin Deniz Araştırma birimine bağlı.

PUTİN'DEN SORUŞTURMA TALİMATI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceden planlanan bir programını iptal ederek durumla ilgili bilgi almak üzere savunma bakanını çağırdı. Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ın denizaltının Rusya'nın kara sularında deniz derinliğini ölçerken çıktığı, denizaltının Rusya'nın Kuzey Filosu'nun ana üssü olan Arktik'teki Severomorsk limanına gittiği belirtildi.

RUSYA: YANGIN MÜRETTEBATIN FEDAKARLIĞI SAYESİNDE SÖNDÜRÜLDÜ
Bakanlığın açıklamasına göre yangın mürettebatın fedakarlığı sayesinde söndürülebildiğini belirtti ancak yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Yangın çıktığı sırada denizaltında kaç kişinin olduğuna ilişkin bir bilgi de paylaşılmadı.

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