Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.07.2019 01:30
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 01:30

'nda başkan adayları belirlendi

(AB) üyesi ülkelerde mayıs ayında gerçekleştirilen lerin ardından yeni dönemine başlayan , bugün yapılacak AP Başkanlığı seçimlerinde adayların belirlendiğini açıkladı.

AP'de başkan adayları belirlendi

() başkanlık lerinde 4 aday yarışacak. (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan AP, bugün yapılacak AP Başkanlığı seçimlerinde adayların belirlendiğini açıkladı.

Buna göre seçimlerde, 'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı , oy isteyecek.

AP, 28 üye ülkenin toplam 751 temsilcisinden oluşuyor.

AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan AP'nin başkanı, parlamentonun resmi temsilcisi olarak tüm çalışmaları yönetiyor.

AP üyeleri 5 yıllığına seçilirken, AP başkanı her 2,5 yılda değişiyor. Başkan, parlamento üyelerinin oy çokluğuyla belirleniyor.

Mevcut durumda başkanlık, İtalyan tarafından yürütülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAvrupa Parlamentosu'nda başkan adayları belirlendi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri