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  • 02.07.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 20:36

Son dakika... liderleri, AB Komisyon Başkanlığı'na atanacak isim için uzlaştı

liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

AB Komisyon Başkanı belli oldu

Son dakika gelişmesine göre, liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı. Arından AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.

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