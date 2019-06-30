Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.06.2019 14:47
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 14:55

'den 'hastalık' iddialarına yanıt!

, kameralar önünde iki defa titrerken görülmesi üzerine sağlık durumuyla ilgili sorulara "İyiyim" diye cevap verdi. Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel ''doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını'' ifade etti.


'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan , ''sağlığıyla ilgili endişelerin hızla yok olacağına inandığını'' söyledi. Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel ''doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını'' ifade etti.

Merkel Perşembe günü 'deki törende iki dakika boyunca titrerken görülmüştü. Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Merkel, titremesi durana kadar kollarını kavuşturup bekledi. Bu sırada da kendisine uzatılan bir bardak suyu reddetti.

Merkel daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yanında titrerken görülmüş, sebebinin sıcak havalar nedeniyle ''su kaybı''(dehidrasyon) olduğunu söylemişti.

Almanya Başbakanı 2017 yılında ziyareti sırasındaki bir askeri törende de titreme nöbetine girmişti. Merkel'in düzenli sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sıkıntısı olmadığı bildiriliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAlmanya Başbakanı Angela Merkel'den 'hastalık' iddialarına yanıt!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri