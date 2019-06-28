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Angela yine titredi!

Dakikalarca titreyen , bir bardak su içtikten sonra kendine geldi.

Tir tir titredi

Almanya Başbakanı Angela , geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i askeri merasimle karşılarken istemsizce titredi. Ayakta durmakta güçlük çekti. Merkel dün de Cumhurbaşkanı Steinmeier ile katıldığı törende yine titreyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu durum akıllara "Merkel hasta " sorunu getirdi. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, Merkel'in titremesiyle ilgili şunları söyledi: Bu durum kan şekeri-tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk ve stres bozuklarında (özellikle panik atağa bağlı) görülür. Eğer her ayakta sabit durduğunda bu durumu görseydik; 'ortostatik tremor' denilen bir titreme tipi aklımıza gelebilirdi. Ancak sürekli ayakta kaldığında aynı durumu gözlemediğimiz için bu tanıdan uzaklaşıyoruz.

MEVLÜT YÜKSEL

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