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G20 Osaka Zirvesi başladı! Lider zirvede eşler gezide...

Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe'nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı. Öte yandan Japonya'ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi. Geziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

28.06.2019 09:36 - Son Güncelleme: 28.06.2019 09:45
G20 Osaka Zirvesi başladı! Lider zirvede eşler gezide...

Japonya'ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.

G20 Osaka Zirvesi başladı! Lider zirvede eşler gezide...

Japonya'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya gelen G20 liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe tarafından karşılandı.

G20 Osaka Zirvesi başladı! Lider zirvede eşler gezide...

Liderler G20 Liderler Zirvesi için toplanırken eşler Kyoto gezisine çıktı. Lider eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.

G20 Osaka Zirvesi başladı! Lider zirvede eşler gezide...

Emine Erdoğan da lider eşlerinin katıldığı Kyoto gezisinde Akie Abe ile Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.

G20 Osaka Zirvesi başladı! Lider zirvede eşler gezide...

Emine Erdoğan ve Akie Abe'nin samimi görüntüleri dikkat çekti.

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