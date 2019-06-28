Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddelerini ise S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç'teki son gelişmeler oluşturdu. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

İki lider şu mesajları verdi:

HER ŞEYDEN ÖTE STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ VAR

Başkan Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Savunma sanayiine yatırımlarımız devam edecek. Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın devam edeceğine inancım devam ediyor." dedi.

TRUMP'TAN S-400 AÇIKLAMASI

Trump, S-400 sistemine ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Obama yönetimi Türkiye'nin ihtiyacı olan Patriot'ları almasına izin vermedi. Dostane ilişkilerinizin olduğu bir ülkeye adil davranılması gerekiyor. Bu şekilde iş yapılmaz adil davranılmalı. Ortada zor bir durum var ama bakacağız. S-400 sistemiyle ilgili farklı çözümler olabilir. Erdoğan benim dostum. Türkiye'ye gideceğim ancak şu anda herhangi bir tarih ortada yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.

Kritik görüşmeden diğer kareler:



