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  • 28.06.2019 22:59
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 23:01

'den "'dan resmi bir mektup almadık" açıklaması

Birleşmiş Milletler (), 'dan, düşürülen İHA ile ilgili 'nin kendi nı ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını bildirdi. "İran'dan en azından resmi olarak henüz bir mektup almadık." diyen Dujarric, böyle bir mektubun gelmesi durumunda BM Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekirse bunu hemen yapacaklarını belirtti.

BM'den mektup açıklaması! Gelmesi durumunda...

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, 'ın ile yaşanan İHA gerginliğinde nın ihlali gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğuna ilişkin haberlere dair soruyu yanıtladı.

"İran'dan en azından resmi olarak henüz bir mektup almadık." diyen Dujarric, böyle bir mektubun gelmesi durumunda BM Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekirse bunu hemen yapacaklarını belirtti.

İran basınında bugün çıkan haberlerde İran'ın, ABD'nin, bu ülkenin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğu belirtilmişti.

ABD-İRAN GERİLİMİ
ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından Tahran-Washington hattında başlayan gerginlik devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun geçen hafta perşembe günü ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) üzerinde vurarak düşürmesinden sonra gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken, ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.

ABD Başkanı , geçen hafta cuma günü İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri 'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

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