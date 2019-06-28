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  • 29.06.2019 03:22
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 03:49

Başkan ile Merkel'den kritik görüşme

Başkan , G20 'nin ikinci gününde de yine oturumlara iştirak ediyor ve ikili temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Almanya Şansölyesi 'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Merkel görüşmesi başladı

Başkan , Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 kapsamında Almanya Şansölyesi ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de yine oturumlara iştirak ediyor ve ikili temaslarını sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN VE TRUMP'LA DA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Erdoğan zirvenin kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Ayrıca Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ayrı ayrı kabul edecek..

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