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  • 28.06.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 21:49

ABD'li aktör 'a geldi! Başkan Erdoğan'la görüşecek

ABD'li aktör , Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası 'nin ( TABA - AmCham ) davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan ünlü aktör, ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Ünlü aktör İstanbul'a geldi! Başkan Erdoğan'la görüşecek

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 16.00 sıralarında 'dan 'a gelen 'i İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda, TABA - AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ile TABA - AmCham Başkanı Ali Osman Akat karşıladı.

"BU FİLMLE İLGİLİ OLARAK BİR ŞEY BİLMİYORUZ"
Aktör Seagal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılının ardından ikinci kez 'ye geldiğini ve İstanbul'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İstanbul'da yapacakları projenin kendisi açısından çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren Seagal, 'da cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin hayatını anlatacak film projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili bir soruya "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz. Konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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Ali Bayramoğlu ise Seagal'ın aktörlüğünün yanı sıra Rusya'da insani elçi olarak özel görev alan birisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'de yaşanan hadiseleri görmek ve bu doğrultuda çeşitil görüşmeler yapmak üzere şu anda İstanbul'da. Salı günü bunun bütün detaylarını bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Nasip olursa Çarşamba günü de sayın mıza bir ziyaret yapacağız. Biz kendisine Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektiren Seagal, daha sonra beraberindekilerle beraber bindiği özel araç ile konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Öte yandan ünlü aktörün İstanbul programı kapsamında, Ailesiyle birlikte 'deki iç savaştan kaçarak 'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Aylan Bebek'in hayatını anlatan film projesine ilişkin bazı görüşmeler yapacağı öğrenildi.


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