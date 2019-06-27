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hakkında şoke eden iddia!

Arjantinli futbolcu Messi’ye ikizi gibi benzeyen İranlı Reza, ‘Ben Messi’yim’ dedi. 23 kadınla ilişkiye girdi. Mağdurlar, ‘Kandırıldık’ diyerek mahkemeye gitti.

Pessi!
İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu , 127 milyon dolarlık geliriyle rakiplerini geçti. Messi'ye çok benzeyen İranlı hayranı ise yıldız futbolcunun ismini kullanarak çok sayıda kadını istismar etti. Reza, iddialara göre, "Ben Messi'yim" diyerek kandırdığı 23 kadınla ilişkiye girdi. Kadınlar daha sonra gerçeği öğrendi. Mağdurlar, sahte Messi'yi mahkemeye verdi. Reza Parastesh, suçlamaları reddetti. "Doğru olsaydı ben şu an hapiste olurdum" dedi.

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