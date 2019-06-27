İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle rakiplerini geçti. Messi'ye çok benzeyen İranlı hayranı Reza Parastesh ise yıldız futbolcunun ismini kullanarak çok sayıda kadını istismar etti. Reza, iddialara göre, "Ben Messi'yim" diyerek kandırdığı 23 kadınla ilişkiye girdi. Kadınlar daha sonra gerçeği öğrendi. Mağdurlar, sahte Messi'yi mahkemeye verdi. Reza Parastesh, suçlamaları reddetti. "Doğru olsaydı ben şu an hapiste olurdum" dedi.
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