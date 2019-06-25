Manturov, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, çok sayıda yabancı ülkenin S-400'lere ilgi duyduğunu söyledi.

Çin'in satın aldığı S-400'lerin teslimatına bir süre önce başlandığını anımsatan Manturov, "Çin'le yapılan sözleşme Nisan 2015'te imzalanmıştı ama detayları paylaşılmamıştı. Teslimat sözleşmede belirtilen takvime sadık kalınarak tamamlanacak." diye konuştu.

TÜRKİYE SAĞLAM VE TAVİZSİZ BİR DURUŞ SERGİLİYOR

Türkiye'nin S-400 alım sürecine ilişkin ABD tarafından yapılan baskıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manturov, "Türkiye S-400'lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor." dedi.

KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

S-400'lerin teslimatı konusunda gerekli tüm kararların alındığına işaret eden Manturov, "S-400'lerin Türkiye'ye ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik alanda iş birliği ve uygulanması olumlu yönde ilerliyor ve gerçekleşmeleri için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ AY ALMAYA BAŞLIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık." demişti.