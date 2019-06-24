Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.06.2019 06:42
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 06:48

açıkladı: Başkan Erdoğan ile Trump 'da görüşecek! Masada s-400 var

, ABD Başkanı 'ın 'da yapılacak G-20 Zirvesinde ile ikili görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Trump ayrıca , , Japonya, , , ve liderleriyle de bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek

ABD Başkanı 'ın 'da 28-29 Haziran'da yapılacak G-20 Zirvesi'nde Türkiye ile ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

8 ÜLKE LİDERİYLE GÖRÜŞECEK
Üst düzey bir yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Japonya programına ilişkin bir telekonferans düzenledi.

Trump'ın Japonya programı kapsamında 8 ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden yetkili, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceğini ifade etti.

Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Devlet Başkanı Şi Cinping, Devlet Başkanı , Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Başbakanı Narendra Modi, Başbakanı Angela Merkel ve Başbakanı Scott Morrison ile de ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

MASADA S-400 VAR
Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede başta S-400 meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki ana konuların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

G-20 Zirvesi 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBeyaz Saray açıkladı: Başkan Erdoğan ile Trump Japonya'da görüşecek! Masada s-400 var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri