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  • 25.06.2019 13:04
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 13:04

Başkanı 'tan suçlamasına cevap: Benim tipim değil

Başkanı , 1990'larda bir köşe yazarına de bulunduğu iddialarına yanıt verdi. Trump, iddiaları reddederek, "Benim tipim değil" açıklamasında bulundu.

Trump'tan taciz suçlamasına cevap: Tipim değil

Başkanı , 1990'larda köşe yazarlığı yapan E. 'a de bulunduğu iddialarını reddetti. Trump, Caroll'un 'ta bir alışveriş mağazasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu hakkında yalan söylediğini ifade ederek, "Saygıda kusur etmek istemem ancak ilk olarak o benim tipim değil, ikinci olarak ise böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı" dedi.

75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçtiğimiz Cuma New York dergisinde iddialarda bulunmuştu. Caroll, Trump'ı cinsel taciz ile suçlayan 16'ncı kadın ancak Trump kendisine karşı yapılan tüm iddiaları reddetti.

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