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  • 21.06.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 18:29

Son dakika... -İran

-İran yaşandı. ABD, 'nden pazartesi günü kapalı oturum talebinde bulundu.

-İran yaşandı. ABD, 'nden pazartesi günü kapalı oturum talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?
Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, Washington yönetimi saldırının arkasında İran olduğunu iddia etmişti.

Bölgede İran'a karşı askeri yığınağını artıran ABD'nin, dün sabah, İran Devrim Muhafızları tarafından İHA'sı düşürülmüştü.

Washington yönetimi tarafından doğrulanan olayın ardından, Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yayımlamış "İran çok büyük bir hata yaptı" demişti.

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