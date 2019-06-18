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  • 18.06.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 12:38

Son dakika haberi: 'dan flaş açıklaması: Türk-Amerikan ilişkileri pozitif durumda

Son dakika haberine göre Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, "Türk-Amerikan ilişkileri kesinlikle pozitif durumda." ifadelerini kullandı.

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Tod Wolters, ABD- ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Wolters konuşmasında Türk-ABD ilişkilerinin kesinlikle sağlam olduğunu belirtti.

Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Orgeneral Wolters, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelecek hafta S-400 ve F-35 alımını konuşmak için bir araya gelebileceğini söyledi. Türk-ABD ilişkilerinin de kesinlikle sağlam olduğunu dile getirdi.

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