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  • Son Güncelleme: 16.06.2019 18:00

Son dakika...'den açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil

, "Bugün ile ilgili 'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" ifadesine yer verdi.

Türkiye'den ABD’ye S-400 tepkisi

Son dakika gelişmesine göre, , "Bugün ile ilgili 'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "('deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve Muhturası'na da aykırı, 'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve 'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür" dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"
Çavuşoğlu, İdlib'de TSK gözlem noktasına yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı.

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