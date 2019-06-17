Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanlar'ın yoğun yaşadığı Drammen kasabasında, aşırı sağcı grup SION gösteri yaptı. Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını isteyen grubun yöneticisi Anna Braten, Kur'an-ı Kerim'lerin toptan yok edilmesi gerektiği propagandasını yaptı. Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e, polis müdahale etti. Bunun üzerine İngilizce yazılmış Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlar'a hakaret yağdırdı.
- Dünya
- 17.06.2019
- Gazete
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