Bugünkü
Takvim

Sağcı lider 'den skandal hareket! Kur'an-ı Kerim'i parçalamak istedi

İslam karşıtı grup lideri , Kur’an-ı Kerim’i parçalamak istedi. Ama polis engelledi.

Anna düşman!
Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanlar'ın yoğun yaşadığı Drammen kasabasında, grup SION gösteri yaptı. Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını isteyen grubun yöneticisi Anna Braten, Kur'an-ı Kerim'lerin toptan yok edilmesi gerektiği propagandasını yaptı. Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e, polis müdahale etti. Bunun üzerine İngilizce yazılmış Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlar'a hakaret yağdırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSağcı lider Anna Braten'den skandal hareket! Kur'an-ı Kerim'i parçalamak istedi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri