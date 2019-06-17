346 kişi hayatını kaybetmişti: Boeing firmasından resmi özür geldi.

29 Ekim 2018'de Endonezya Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmış ve 189 kişiye mezar olmuştu. Etiyopya Hava Yolları'na ait aynı tip bir Boeing 737 de, 10 Mart'ta havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Boeing şirketinin bugüne dek en hızlı satış rakamına ulaşan modeli 737 MAX tipi uçakları kazaların ardından tüm dünyada seferlerden çekilmişti.

Dünyayı sarsan bu kazalardan aylar sonra Boeing firmasından resmi özür geldi. Haber7'nin haberine göre Amerikan haber ajansı The Associated Press'de (AP) yer alan haberde, açıklama yapan şirketin Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randy Tinseth, "Etiyopya ve Endonezya'da gerçekleşen 737 Max kazalarında hayatını kaydeden kurbanların ailelerinden özür diliyoruz" dedi.

