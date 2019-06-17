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  • 17.06.2019 12:04
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 12:10

346 kişi hayatını kaybetmişti: Boeing firmasından resmi özür geldi.

2018'de Endonezya Lion Hava Yollarına ait  Max 8 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmış ve 189 kişiye mezar olmuştu. Boeing firmasından resmi özür geldi.

2018'de Endonezya Lion Hava Yollarına ait Max 8 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmış ve 189 kişiye mezar olmuştu. Etiyopya Hava Yolları'na ait aynı tip bir Boeing 737 de, 10 Mart'ta havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Boeing şirketinin bugüne dek en hızlı satış rakamına ulaşan modeli tipi uçakları ların ardından tüm dünyada seferlerden çekilmişti.

Dünyayı sarsan bu kazalardan aylar sonra Boeing firmasından resmi özür geldi. Haber7'nin haberine göre Amerikan haber ajansı The 'de (AP) yer alan haberde, açıklama yapan şirketin Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randy Tinseth, "Etiyopya ve Endonezya'da gerçekleşen 737 Max kazalarında hayatını kaydeden kurbanların ailelerinden özür diliyoruz" dedi.

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