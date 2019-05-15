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  • 15.05.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 21:51

pilotları, Etiyopya'daki dan önce Max uçaklarına ilişkin güvenlik endişelerini bildirmişler

pilotlarının, Etiyopya'daki dan aylar önce Boeing firmasına uçaklarına ilişkin potansiyel güvenlik endişelerini ilettiği bildirildi.

Amerikan yayın kuruluşu CBS ve 'ın ele geçirdiği gizlice alınan ses kaydında, pilotlarının 'in ekim ayında 'daki ilk ölümcül sından bir ay sonra Boeing yöneticileriyle bir araya geldiği ve "" (MCAS) adı verilen
kontrol sistemi konusundaki endişelerini dile getirdiği duyuluyor.

Kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda Boeing Başkan Yardımcısı Mike Sinnett'in, ekim ayındaki kazayla ilgili "Kimse henüz tek sebebin, uçaktaki bu fonksiyon olduğu sonucuna varmadı." ifadesini kullandığı belirtildi.

Sinnett'in, öte yandan böyle bir trajedinin yaşanmasının olabilecek en kötü şey, daha kötüsünün ise bir başka trajedi daha yaşanması olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Birleşik Pilotlar Derneğinin (APA) Güvenlik Komitesi Başkanı Mike Michaelis'in de toplantıda "ne pilotların ne de başkalarının uçakta bu sistemin varlığından haberdar olmadığını" söylediği kaydedildi.

Boeing'den kasım ayındaki toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.

BOEİNG 737 MAX 8 KRİZİ
Etiyopya ait Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.


Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

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