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  • 15.06.2019 05:48
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 05:53

’dan haddini aşan açıklaması!

Emmanuel Macron, 'de yaşanan gerilime ilişkin ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin "Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini" öne süren eden Macron, " bu konuda zayıflık göstermeyecek" ifadelerine yer verdi.

Macron’dan haddini aşan Türkiye açıklaması!
, ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Malta'daki zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

MACRON'DAN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR!
Adası'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olarak ikiye ayrıldığını hiçe sayan Macron, Kıbrıs'la tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" egemenliğine saygı duyulması gerektiğini öne sürdü...



TÜRKİYE'NİN HAKLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
Macron, 'nin bölgesindeki haklı arama faaliyetlerine atıfta bulunarak, "Tamamen Kıbrıs'la dayanışma içindeyiz ve egemenliğine destek veriyoruz. Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermeli. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık sergileme niyetinde değil." dedi..

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