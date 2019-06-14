Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Malta'daki AB zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.
MACRON'DAN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR!
Kıbrıs Adası'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olarak ikiye ayrıldığını hiçe sayan Macron, Kıbrıs'la tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" egemenliğine saygı duyulması gerektiğini öne sürdü...
TÜRKİYE'NİN HAKLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki haklı arama faaliyetlerine atıfta bulunarak, "Tamamen Kıbrıs'la dayanışma içindeyiz ve egemenliğine destek veriyoruz. Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermeli. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık sergileme niyetinde değil." dedi..
MACRON'DAN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR!
Kıbrıs Adası'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olarak ikiye ayrıldığını hiçe sayan Macron, Kıbrıs'la tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" egemenliğine saygı duyulması gerektiğini öne sürdü...
TÜRKİYE'NİN HAKLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki haklı arama faaliyetlerine atıfta bulunarak, "Tamamen Kıbrıs'la dayanışma içindeyiz ve egemenliğine destek veriyoruz. Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermeli. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık sergileme niyetinde değil." dedi..
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