Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 13.06.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 20:54

'dan açıklama: 'nin Polonya'ya ilave asker göndermesi....

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nin Polonya'da askeri mevcudiyetini arttırma kararı ile ilgili olarak, "Rus sunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Trump'ın kararının ardından Rusya'dan açıklama

Peskov, gazetecilerin Başkanı 'ın ile ABD'nin Polonya'da askeri gücünü arttıracak anlaşma imzalaması hususundaki sorusunu cevaplandırdı.

"ORDUMUZ DİKKATLE ANALİZ EDİYOR"
Rus sunun konuyu yakından takip ettiğine dikkati çeken Peskov, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Rus Ordusu bunu, benzer adımların hiçbir şekilde 'nın güvenliğini tehdit etmemesi için yapıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN POLANYA KARARI
ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni bir savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, ABD Polonya'ya bin civarında ilave asker gönderecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan açıklama: ABD'nin Polonya'ya ilave asker göndermesi....
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri