Peskov, gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ABD'nin Polonya'da askeri gücünü arttıracak anlaşma imzalaması hususundaki sorusunu cevaplandırdı.

"ORDUMUZ DİKKATLE ANALİZ EDİYOR"

Rus ordusunun konuyu yakından takip ettiğine dikkati çeken Peskov, "Rus ordusunun büyük bir dikkatle bu mesaj ve bilgileri analiz ettiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Rus Ordusu bunu, benzer adımların hiçbir şekilde Rusya'nın güvenliğini tehdit etmemesi için yapıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN POLANYA KARARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni bir savunma anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, ABD Polonya'ya bin civarında ilave asker gönderecek.