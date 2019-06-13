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  • 14.06.2019 05:25
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 05:25

'den ' ile savaş' açıklaması: Menfaatlerimizi koruyacağız

Merkez Kuvvetler () Komutanlığı, 'ndeki saldırılara ilişkin, '’da yeni bir nın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır.' açıklaması yaptı.

ABD'den 'İran ile savaş' açıklaması!

, 'nde hedef alınan iki yakıt tankerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, muhrip gemisi " Bainbridge"in tankerlerden birinin yakınında bulunmaya devam ettiğine ve muhrip gemisine yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı.

Ayrıca "USS Mason" muhrip gemisinin bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, "ABD ve bölgesel ortaklarımız Umman Körfezi'ndeki saldırıya müdahale için yardım ediyor. ABD ve uluslararası toplum olarak serbest dolaşım dahil menfaatlerimizi koruma konusunda kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırının "Uluslararası ticaret ve deniz nakliyatına tehdit" olarak tanımlandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'da yeni bir nın peşinde değiliz. Menfaatlerimizi koruyacağız. ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gün içerisinde iki tankerin vurulduğu saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

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