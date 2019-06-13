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  • 13.06.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 23:37

'ndeki iki tankere yönelik saldırıyı kınadı

, 'nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı. 'ndan yapılan açıklamada, "Umman Körfezi'nde iki tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den o saldırıya kınama

, 'nde seyir halindeki iki tankere yapılan saldırıyı kınadı.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin "uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde, seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem atfettiği" bildirildi.

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