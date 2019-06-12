Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Bakan Jean-Yves Le Drian'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Görüşmelerde; Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacaktır" denildi.
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