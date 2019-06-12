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  • 12.06.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 11:33

Son dakika: 'ye geliyor

Son dakika haberine göre, , Avrupa ve Jean-Yves 'ın yarın 'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Bakan Jean-Yves 'ın, Bakan 'nun daveti üzerine yarın 'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Görüşmelerde; Türkiye- ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacaktır" denildi.

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