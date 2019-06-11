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gibi! ABD'de bir helikopter gökdelene çarparak düştü

11 Eylül gibi

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden 'ta dün Agusta A109E tipi helikopter, iddiaya göre Manattan bölgesindeki 51 katlı bir gökdelenin çatı katına iniş yapacağı sırada çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle binanın çatısında çıktı. Ortalığı büyük bir duman kapladı. Yangın, kontrol altına alındı. pilot hayatını kaybetti. Olay 2001'de El-Kaide terör örgütünün New York'taki Dünya Ticaret Kuleleri'ne çarpmasını hatırlattı.



Düşen helikopter için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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