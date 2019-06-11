ABD'nin en kalabalık şehirlerinden New York'ta dün Agusta A109E tipi helikopter, iddiaya göre Manattan bölgesindeki 51 katlı bir gökdelenin çatı katına iniş yapacağı sırada çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle binanın çatısında yangın çıktı. Ortalığı büyük bir duman kapladı. Yangın, kontrol altına alındı. Kazada pilot hayatını kaybetti. Olay 11 Eylül 2001'de El-Kaide terör örgütünün New York'taki Dünya Ticaret Kuleleri'ne çarpmasını hatırlattı.
Düşen helikopter için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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