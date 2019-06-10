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  • 10.06.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 21:49

Son dakika... 'de bir helikopter gökdelene çarparak düştü!

'nin kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi.

Son dakika haberine göre, 'nin kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi. Binanın son katına düşen helikopterin alev aldığı, olaya itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo da olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu rutin bir iniş değil." diye konuştu.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı.

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