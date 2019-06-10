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  • 10.06.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 22:30

'de vahşet: lar yapıldığı 323 yer belirlendi

'de ların yaygınlıkla yapıldığı iddia edildi. Öte yandan halka açık idamlar yapıldığı iddia edilen 323 yer belirlendi.

Kuzey Kore'de vahşet: Halka açık alanlarda...

merkezli Geçiş Adaleti Çalışma Grubu tarafından, 'den kaçan 610 sığınmacının tanıklıkları ve uydu görüntüleriyle yaptığı yer teşhislerine göre, ülkede ların yapıldığı 323 yer tespit edildiği bildirildi.

İdam mangasıyla ateş edilerek icra edilen infazların nehir yatakları, tepeler, tarlalar, pazar meydanları ve okul bahçelerinde, halkın gözü önünde gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Kurbanlara temsil hakkının tanınmadığı göstermelik yargılamalarla icra edilen infazların ardından cesetlerin ailelere verilmediği, dağlık alanlara atıldığı ve yakılarak imha edildiği iddiasında bulunuldu.

UYDUDAN TESPİT EDİLDİ
Kuruluş, uydu görüntüleriyle tespit edilen idam alanlarının yerlerini delillerin karartılmasını önlemek amacıyla yayınlamadı.

İddialar, Kim Jong-Un liderliğindeki ülkenin tüm uluslararası baskı ve eleştirilere rağmen, insan haklarına aykırı yargısız infaz ve orantısız cezalandırma uygulamalarını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Birleşmiş Milletlerin 2014'de yayınladığı raporda, ülkede idam cezalarının siyasi ve diğer suçlarda yargılayarak veya yargısız, gizli veya açık olarak sıkça uygulandığı belirtilmişti.

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