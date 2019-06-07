Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.06.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 07:03

Maduro - sınırını açma kararı aldı

Devlet Başkanı , 22 Şubat'tan bu yana kapalı olan Tachira eyaletindeki sınırının yarından itibaren açılacağını duyurdu.

Maduro talimatı verdi! Yarından itibaren...

Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu pazar günü, 8 Haziran itibarıyla Tachira eyaletindeki Kolombiya sınırımızın açılmasını emrettim. Biz, bağımsızlığımızı ve kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı sağlam bir şekilde koruyan bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Maduro hükümeti, 'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki muhalefetin 23 Şubat'ta ABD'nin Venezuela'ya gönderdiği "insani yardımları" ülkeye sokma girişiminden bir gün önce ülkesinin ile olan sınırını kapatma kararı almıştı.

Sınırı kapatma kararına Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditleri" sebep gösterilmişti.

Bu arada, Venezuela'nın Tachira eyaletinde, ülkeyi Kolombiya ile bağlayan Francisco de Paula Santander Köprüsü, Simon Bolivar Köprüsü ve Las Tienditas Köprüsü olmak üzere 3 uluslararası köprü bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMaduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri