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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 18:24

'den açıklaması: Türkiye Venezuela'da siyasi çözüm girişimlerini destekliyor

, "Maduro hükümeti ile muhalefeti arasında, Norveç hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladık. , Venezuela'daki gelişmelere yönelik ilkesel tutumu ve Venezuela Anayasası çerçevesinde söz konusu diyalog sürecine destek vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Venezuela açıklaması

, Devlet Başkanı hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında, Norveç hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında Oslo'da yapılan görüşmeler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında Norveç hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladık." ifadesine yer verildi.

Venezuela'daki bunalıma tüm tarafların kabul edeceği siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri desteklediklerini belirten Aksoy, diyaloğu ve uzlaşıyı dışlayan hiçbir yöntemin, Venezuela'da kalıcı bir çözüm sağlamayacağına inandıklarını vurguladı.

Hami Aksoy, ", Venezuela'daki gelişmelere yönelik ilkesel tutumu ve Venezuela Anayasası çerçevesinde söz konusu diyalog sürecine destek vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

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