Amerikan kabusu

Brezilyalı model Adriana Lima, Miami'den Los Angeles'e gitmek istedi. Business class bilet alıp, Amerikan Havayolları'na ait uçağa bindi. Ancak bir görevli, mankeni uçaktan indirdi. Kısa süren rötarın ardından yeniden uçağa alınan Lima, bu kez ekonomi sınıfında yer alan kırık bir koltuğa yönlendirildi. Ünlü model isyan etti. Görevliller ise uçaktan inmesini rica edip, ünlü modele bilet parasını iade etti. Sinirden küplere binan Lima, sosyal medyadan "Amerikan Havayolları berbat" dedi. Takipçileri de "Bizim de başımıza geldi" diyerek mankene destek verdi.
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- 05.06.2019
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