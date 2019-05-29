ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı Ayrıntılar geliyor...
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