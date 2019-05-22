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  • 23.05.2019 04:33
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 04:33

'den Trump'ı çıldırtan iddia

Başkanı Trump, Pelosi ve bazı Demokrat vekillerle 'da yapılan altyapı hakkındaki toplantıyı yarıda kesti. Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı 'nin sabah saatlerinde yaptığı "ABD Başkanı, soruşturmasının ve 'ın raporunun üstünü örtmeye çalışıyor." şeklindeki açıklamasından çok rahatsız olduğunu kaydetti.


Pelosi'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösteren Trump, altyapı toplantısından ayrıldıktan sonra 'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, Pelosi'nin sabah saatlerinde yaptığı " Başkanı, soruşturmasının ve 'ın raporunun üstünü örtmeye çalışıyor." şeklindeki açıklamasından çok rahatsız olduğunu kaydetti.

"BEN HİÇBİR ŞEYİ ÖRTBAS ETMEM"
"Bugüne kadar Rusya soruşturmasından hiçbir gizli iş birliği sonucu çıkmadı. Bu uydurma soruşturmalara artık bir son verin. Ben hiçbir şeyi örtbas etmem." şeklinde konuşan Trump, Demokratların kendisi aleyhindeki soruşturmalarına son verinceye kadar onlarla çalışmayacağını da dile getirdi.

Trump ayrıca, bazı Demokrat vekillerin "ABD Başkanı azledilsin." şeklindeki açıklamalarından da çok rahatsız olduğunu ve bunları kabul etmediğini vurguladı.

Beyaz Saray'daki toplantı öncesinde Pelosi, Trump'ı "Rusya soruşturmasının üstünü örmeye çalışmakla" suçlamış ve sonuna kadar bu konunun üzerine gideceklerini açıklamıştı.

Özel Yetkili Savcı Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişler

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