ABD ve Türkiye arasında gerilime yol açan S-400 alımı ile ilgili tartışmalar sürerken, Rusya'dan bir açıklama daha geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, S-500 konusunda Türkiye ile ortak bir üretim oluşturulabileceğini ifade etti.

"TEK BATARYA TÜM DIŞ SALDIRILARDAN KORUR"

Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün haberine göre Şoygu, "İlk S-400 ekipmanı haziran ayında Türkiye'de olacak. Türkiye ile S-500'leri de ortak üreteceğiz. Tek bir S-500 bataryası bile tüm Türkiye hava sahasını dış saldırılardan korumaya yeter." ifadesini kullandı.





"TÜRKİYE'NİN HİSAR'I VAR"

"Türkiye, kendi ilan ettiği milli ekonomik bölgelerini Doğu Akdeniz'de Amerikan tehdidine karşı koruma ve savunma kudretindedir." diyen Şoygu, "Kaldı ki, Türkiye'nin elinde kendi geliştirdiği ileri teknolojiHisar Hava Savunma bataryaları var. Amerika geç kaldığını yeni fark etti." sözlerine yer verdi.





"Amerika ne yaparsa yapsın Türkiye kendi yurduna füze kalkanını kuracaktır." diyen Şoygu şunları dile getirdi, "ABD'nin hamleleri Türkiye'nin dostu bir ülkenin hamleleri değil. Zaten bunu artık dünya öğrendi. Türkiye artık ABD'nin emir verdiği bir ülke değil. Tam bağımsız yeni bir güç, bunu Amerika da kabul edecek."





ERDOĞAN: S-400'DEN SONRA S-500 SÖZ KONUSU

Başkan Erdoğan, Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda geri adım atılmayacağını belirterek, bu füzelerin ardından S-500'ün söz konusu olacağını söylemişti.