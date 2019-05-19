Başkan Erdoğan'dan ABD'ye rest: S-400'ler bitti sırada S-500'ler var

Rusya S-400'leri bize uygun şartlarda verdi. Artık o iş bitti. Geri adım atmak yok. Temmuz'da teslim anlaşması var. Belki de tarih bir ay erkene çekilebilir.Şimdi S-500'lerin ortak üretimi gündemde. Biz ABD'den patriot istedik. Vermediler. F-35'lerle ilgili de naz yapıyorlar. Er ya da geç teslim alacağız...Başkan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. "23 Haziran'daki seçim, daha da güzel olacak. Oylar yerini bulacak" dedi

Recep Tayyip Erdoğan , Dolmabahçe Ofisi'nde öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Daha sonra gençlerin sorularına samimi cevaplar verdi. Başkan Erdoğan, siyasilerin dili nedeniyle ülkemizdeki kutuplaşmayla ilgili bir soruya, "Burada bana muhabbeti olan da var, olmayan da var. Bugün Dolmabahçe Salonu'nda bir araya geldiysek bu bir sinyaldir, işaret fişeğidir. Bu ülkede inancında, etnik yapısından, bölgesel, dinsel, ne olursa olsun, kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye. Başı açıkmış, başı örtülüymüş, şöyle giyiniyormuş, böyle giyiniyormuş, bunlar bizi ilgilendirmez" dedi. Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili dış güçlerin ülkemize kur-faiz-enflasyon üzerinden çok ciddi baskılar uygulamaya kalktığını, bizi köşeye sıkıştırmaya yeltendiğini belirtti. "Ama biz bu oyunları bozarız. 23 Haziran seçimleri daha da güzel olacak. Oylar yerini bulacak. Millet ne derse doğru olan odur" diye konuştu. Askerlikle ilgili de "Yeni sistemde 5 ana başlık var. Yedek subaylıktan başlayan bir asker isterse ve sınavları geçerse generalliğe kadar gidebilir" sözlerini kaydetti.Erdoğan, "Belediyedeki veri kontrollerini niye yaptınız. Bu FETÖ uygulamasıdır. Beyefendi (Ekrem İmamoğlu) Samanyolu'nda çalıştığı için oradan biliyor" dedi.