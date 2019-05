İngiltere'nin AB'den çıkma anlaşması olan Brexit'i yönetemeyen Başbakan Theresa May, dün Muhafazakar Parti yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplatısı düzenledi. May, 7 Haziran'da parti liderliğini bırakacağını ilan etti. "Brexit'i hayata geçirememiş olmak benim için derin bir pişmanlıktır" diyen May, yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini söyledi. Gözyaşlarına boğulan May, Brexit anlaşması paketi nedeniyle kabinesinin ve milletvekillerinin tepkisini çekmişti. May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda daha önce üç kez reddedilmişti.

Gözyaşlarına boğulan May, Brexit referandumunun ardından istifa eden David Cameron'dan sonra sürecin kurbanı olan ikinci başbakan olarak tarihe geçti.