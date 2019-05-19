ABD'nin Basra Körfezi'ne savaş gemisi konumlandırmasının ardından İran'ın 'vururuz' yanıtı sonrası yükselen tansiyon; her iki ülkeden sükunet çağrı ve mesajları ile düşmüştü.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından gerilimi yeniden tırmandıracak bir masaj yayınladı. Trump mesajında, "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.