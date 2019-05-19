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  • 20.05.2019 00:47
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 00:47

Trump: savaşmak istiyorsa, bu onun sonu olur

Başkanı , hesabından, " savaşmak istiyorsa, bu onun resmi sonu olur" mesajını paylaştı.

'nin Basra Körfezi'ne savaş gemisi konumlandırmasının ardından 'ın 'vururuz' yanıtı sonrası yükselen tansiyon; her iki ülkeden sükunet çağrı ve mesajları ile düşmüştü.

ABD Başkanı Trump, hesabından gerilimi yeniden tırmandıracak bir masaj yayınladı. Trump mesajında, "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olur. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.

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