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  • 18.05.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 09:06

'da 5,6 büyüklüğünde

'nın Batı Cava eyaletinde, 5,6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (), merkez üssü eyalete bağlı Pangandaran bölgesinin 212 kilometre güneyinde olan in yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

İlk olarak bölgedeki depremi büyüklüğünü 5,9 olarak açıklayan BMKG, daha sonra revize ettiği bilgiye göre büyüklüğün 5,6 olduğu bilgisini paylaştı.

BMKG ve Pasifik Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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