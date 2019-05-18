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  • 18.05.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 11:03

'den Körfez'de seyahat eden yolcu uçaklarına uyarı: "Yanlış tanımlanma" riskine dikkat!

'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), ile yaşanan askeri ve siyasi gerilimler nedeniyle ve üzerinde uçan havayolu şirketlerini güvenlik riskine karşı uyardı. ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla 'nü körfeze sevk etmişti.

ABD'den korkutan uyarı!

FAA, 'nin Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki () büyükelçilikler aracılığıyla yayımladığı uyarıda, ve üzerinde uçan yolcu uçaklarının, bölgedeki artan askeri hareketlenme ve siyasi gerilim nedeniyle "yanlış tanımlanma" riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Uyarıda, uçakların seyrüsefer sistemlerine dışarıdan müdahale edilebileceği veya önceden uyarı yapılmaksızın iletişimlerinin kesilebileceği kaydedildi.

Uyarı, 1988'de ABD ile arasında Basra Körfezi'nde yaşanan bir deniz muharebesi sırasında Amerikan donanmasına ait Vincennes savaş gemisinin, Tahran-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait Airbus A300 yolcu uçağını, F-14 savaş uçağı sanarak vurduğu olayı akıllara getirdi. Olayda uçakta bulunan 66'sı çocuk 290 kişi hayatını kaybetmişti.

KÖRFEZDEKİ OLAYLAR
ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan 'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu. Diğer taraftan BAE, İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti. Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

ABD , gelişmeler üzerine 15 Mayıs'ta Büyükelçiliğindeki tüm ikinci derecedeki personelden 'ı terk etmesini istemişti.

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