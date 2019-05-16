Terör örgütü DEAŞ, Suriye halkından gasp ettiği pamuk ve hububatı PKKve ABD'nin bölge yöneticileri üzerinden pazarladı. DEAŞ ve PKK elebaşıları arasında yapılan ticaret anlaşmasına ulaşıldı. DEAŞ'ın 'zekat' adı altında halktan çaldığı binlerce ton ürün, PKK-ABD eliyle hem Esed bölgesine hem de Irak'a satıldı. Cubur Aşireti Lideri Mudar Hammad el-Esad, "DEAŞ'ın halkımızdan zorla aldığı pamuk ve hububat ürünlerinden PKK ile yaptığı ticaret 2014-2019 aralığında 700 milyon doları aştı" bilgisini verdi. Suriye Kabile ve Aşiretler Meclisi Sözcülüğü görevini de yürüten Hammad, PKK ve DEAŞ arasındaki alışverişin 4 ana başlıkta ele alınması gerektiğini belirterek 'kan ticareti' olarak nitelediği süreci şöyle anlattı:

CONİLER KOMİSYON ALDI

"Hububat, petrol, doğalgaz ve pamuk ticaretinden PKK, 4 yılda 5 milyar dolardan fazla para kazandı. Brett McGurk ve Pentagon temsilcilerinin aracı rolü üstlendiği ticaret 2015 sonrası yüzde 70 oranında arttı. Bu ticarette ABD'nin sivil ve askeri bölge yöneticileri de ciddi miktarlarda komisyon ve rüşvet aldılar. DEAŞ'ın el koyduğu tarım ürünleri Zemelka kapısından Irak'a, Tabka ve Münbiç hattından rejime gönderildi. Bu kan ticaretinin faturasını ise evlerinden, yurtlarından edilen 2 milyondan fazla Rakkalı, Hasekeli, Deyrizorlu siviller ödedi, ödemeye devam ediyor."





KİRLİ TİCARETİN BELGELERİ

DEAŞ terör örgütü, 2014 yılı başından itibaren Suriyeli muhaliflere saldırarak ülkenin büyük bölümünde kontrol sağladı. Rakka'yı sözde başkent ilan eden ve 4 yıl boyunca bölgede etkinliğini sürdüren örgütün Haseke merkezli PKK ile yaptığı kirli ticaretin belgelerine ulaşıldı. Sözkonusu belgede PKK'nın ticari sorumlusu ve sözde DEAŞ ticaret emiri arasında yapılan anlaşma ve PKK'ya teslim edilen buğdayın laboratuvar analizi, fiyatlandırması, sevk edilecek hububatın hangi bölgeye ait olduğu gibi birçok unsur yer alıyor. Bir diğer belgede ise Irak'a gönderilecek ürün, kamyon adedi ve kime teslim edileceği gibi ayrıntılar bulunuyor."