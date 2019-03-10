Etiyopya'da düşen uçakla ilgili Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı Etiyopya'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik."
"Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz."
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